Армения планирует закупить российские вертолеты для спасателей

ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Армения планирует приобрести в России четыре вертолета для борьбы с пожарами и транспортировки спасателей, сообщил в пятницу журналистам глава МЧС республики Феликс Цолакян.

"Мы несколько раз использовали технику санавиации, но нам нужны большие вертолеты для транспортировки отряда хотя бы из десяти человек. Сейчас этот вопрос решается правительством… Речь идет примерно о четырех российских вертолетах, это хорошие вертолеты", - сказал Цолакян.

По его словам, назвать сроки поставок авиатехники он пока не может. "Вертолеты нужны. Они помогут при тушении (лесных – ред.) пожаров, эвакуации людей, оказании помощи в горах и лесах с учетом развития экотуризма", - отметил министр.