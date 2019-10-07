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07.10.2019
РИА Новости

В Греции подтвердили бессрочный характер соглашения об американских базах

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Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции

АФИНЫ, 6 окт - РИА Новости. Соглашение об оборонном сотрудничестве Греции и США является бессрочным и предусматривает, помимо расширения американской базы Суда на Крите, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос в интервью газете Real.

В субботу в Афинах министр иностранных дел Греции Никос Дендиас и госсекретарь США Майк Помпео подписали новое соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Действовавшее до этого соглашение необходимо было продлевать каждый год.

Панайотопулос заявил, что новое соглашение направлено на стратегическое укрепление отношений и сотрудничества двух стран.

Основным элементом сотрудничества и укрепления военных связей он назвал продление использования базы Суда.

"В этом новом духе у нас планы сотрудничества с американцами с предоставлением возможностей и инфраструктуры в Стефановикио, в Ларисе и в Александруполисе. Речь идет об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон", - сказал министр.

"Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу", - добавил он.

Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (Mutual Defense Cooperation Agreement, MDCA), известное как "Соглашение о базах", было подписано в 1990 году. По нему в Греции официально действовала лишь одна американская база - Суда-бей на острове Крит. Парламент Греции ежегодно утверждал продление соглашения на один год.

Новое соглашение фактически узаконивает размещение в Греции трех новых американских баз. Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в Ларисе уже размещены американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper. В Александруполисе планируется новая американская вертолетная база. В Стефановикио в Волосе планируется размещать ударные вертолеты.

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Страны
Греция
Лаос
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
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