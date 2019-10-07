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07.10.2019
РИА Новости

Куда приводит свобода: секреты НАТО можно легко найти в интернете

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Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018.
Источник изображения: CC BY 2.0 / NATO /

"Не болтай". Советский плакат с этими словами, похоже, пора развешивать в натовских кабинетах и казармах. А то вместе с "водой" слов в глобальную сеть выливаются и "дети" в виде военных тайн.

Вот в буквальном смысле нашла коса на камень. Общеизвестные базовые демократические принципы, и особенно слобода слова, привели к чудовищным проблемам. Причем тоже для святая святых продвинутого демократического мира – их собственной безопасности. Эксперты НАТО, видимо, в связи с "надвигающейся российской угрозой", решили проверить, а не болтают ли военные альянса лишнего в интернете. Не выдают ли секретную информацию на-гора, и вообще, насколько они подкованы по этой части. Сказано – сделано. Был создан фейковый сайт для военных и поддельный женский профиль в весьма известном мобильном сервисе для знакомств.

И что тут началось! Натовские военнослужащие охотно делились своими домашними адресами, высылали через личные гаджеты фотографии с учений, рассказывали о тяготах службы. И даже писали послания в надежде на встречу с таинственной, жаждущей приключений и более тесных контактов дамой. Иными словами, оставляли недопустимые следы. В известном смысле их можно понять. Исследование проводилось в Латвии, где расквартированы тысячи иностранных солдат и офицеров НАТО, демонстрирующих "восточному соседу" свое грозное присутствие. И им явно бывает скучно тянуть свою лямку. Но! Именно в этой стране расположена штаб-квартира Центра стратегических коммуникаций НАТО. То есть – вполне себе стратегический объект. Причем, как выяснилось, совсем незащищенный.

В результате отцы-командиры и аналитики альянса теперь ломают голову над тем, как не проиграть в виртуальных битвах, ведь время обыкновенных, распространяемых в СМИ информационных "уток" ушло в прошлое. А создать подобный фейковый сайт или профиль, а затем выуживать через них полезные сведения может злокозненный враг. Причем особых усилий для этого не нужно. Пара толковых программистов на одной стороне коммуникационного "моста" и натовские военные со смартфонами – на другой. И прощай секреты самого могущественного в мире военно-политического блока. Более того, среди бравых бойцов НАТО можно с помощью этих же инструментов посеять панику или гнев, рассказав там что-нибудь ужасающее. И тогда прощай еще и дисциплина.

Собственно, если говорить безотносительно, это и есть современная гибридная война, в ведении которой Запад без конца обвиняет Россию. Хотя у самого рыльце в пушку. Но что интересно, атаковать в виртуальном пространстве он научился блестяще, а вот оборона – драная, как старое одеяло. В результате НАТО попало в досадную развилку: либо наступать на горло демократической песне и ограничивать свободу в Сети, либо подвергать свои секреты колоссальному риску.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
ИТ
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