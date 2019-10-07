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07.10.2019
Вестник Мордовии

Улучшенные БМП-2М и Т-72Б3 бросили в атаку на Тоцком полигоне

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

На Тоцком полигоне (Оренбургская область) мотострелки и танкисты участвовали в ночных боевых стрельбах. В учении были задействованы Т-72Б3 самой совершенной версии и модернизированные БМП-2М с боевым модулем "Бережок", оснащенными панорамными прицелами и пусковыми установками ПТРК "Корнет".

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, техника совершила марш протяженностью в 50 километров. В районе стрельб была проведена маскировка открытых и закрытых огневых позиций.

Также экипажи осуществили корректировку систем управления огнем танков и боевых машин пехоты.

Воины занимались отработкой задач по уничтожению замаскированных под окружающую среду различных объектов "противника", также производилась смена огневых позиций.

Для передвижения на поле боя и стрельбы использовались приборы ночного видения.

Всего в ночных стрельбах приняли участие более 500 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой техники.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Корнет
Т-72
Т-72Б
Компании
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