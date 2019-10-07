Россия поставила в ЦАР пулеметы, автоматы и старые винтовки - ТВ

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Среди стрелкового оружия, которое Россия поставила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) - пулеметы, автоматы Калашникова, а также винтовки Мосина, сообщил в воскресенье телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

"В ящиках ручные пулеметы, автоматы Калашникова и даже знаменитые трехлинейки (винтовка Мосина)", - говорится в репортаже телеканала из ЦАР. Сообщается, что речь идет о винтовках Мосина образца 1944 года.

"Сейчас мы получили 14 самолетов. Это вторая партия поставки оборудования. Мы благодарны за сотрудничество. Вы знаете, чтобы встать на ноги, стране, которая в кризисе, необходимо участие многих друзей", - сказала представитель властей ЦАР.

В репортаже отмечается, что за 1,5 года российские инструкторы в ЦАР подготовили более 3 тыс. бойцов силовых структур.

"Фактически все структуры военные и безопасности были разрушены в ходе этого кризиса. В процессе восстановления Россия сыграла, можно сказать, важнейшую, первейшую роль", - заявил в интервью телеканалу "Россия-1" первый секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторая партия российского оружия поступила в Центральноафриканскую республику.

"С ведома комитета Совета безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлено уже две партии российского оружия. Последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН.

Первая партия российского лёгкого оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Вторую партию оружия в ЦАР ожидали ещё летом. По данным СМИ, ее отправка задерживалась в связи с противодействием третьих стран.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в начале сентября сообщал, что российская сторона взаимодействует по вопросу о смягчении оружейного эмбарго в отношении ЦАР с партнерами по Совбезу ООН, в том числе и с Францией. "Потому что они помогают наводить порядок в ЦАР, и мы активно там работаем", - заявил Богданов.