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07.10.2019
Lenta.ru

Встреча ракеты с новейшей ядерной боеголовкой с самолетом попала на видео

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thedrive.com

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как запущенная в ходе испытаний у побережья американского штата Калифорния баллистическая ракета приближается к пассажирскому Airbus мексиканских авиалиний. Внимание на ролик обратило издание The Drive.

Кадры были сняты из кабины пилота самолета, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану, в начале сентября. На них видно, как ракета приближается и пролетает мимо авиалайнера на фоне закатного неба.

Как пишет издание, на видео запечатлен пуск баллистической ракеты Trident II с подводной лодки ВМС США Nebraska — всего в ходе испытаний с нее были выпущены четыре такие ракеты. При этом, как отмечают эксперты The Drive, траектория Trident II на кадрах выглядит гораздо более пологой и низкой, чем обычно. По их мнению, это может быть связано с тем, что данная ракета уже оснащена новейшей ядерной боеголовкой W76-2 — ее малый вес позволяет "спрямить" траекторию ракеты, таким образом значительно сократив время ее подлета.

Производство новой боеголовки W76-2 мощностью около пяти килотонн началось в январе 2019 года, первый готовый образец был собран уже в феврале. Отмечалось, что W76-2 будут устанавливать на подводные лодки. При этом главной целью разработки подобного вида вооружения называлась борьба с Россией.

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