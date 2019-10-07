Войти
07.10.2019
Военно-промышленный курьер

ПВО Балтфлота на высоте

Разделы: Флот, ПРО и ПВО
310
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На одном из полигонов в Калининградской области с подразделениями противовоздушной обороны армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРК) "Тор", зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) "Тунгуска-М", ЗРК "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла".

В ходе учения отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое. Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления. При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника. Учение по уничтожению воздушного противника проводилось при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Стрела-10
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
09.10.2017
Ураган осколков. Самые убойные отечественные зенитки
09.03.2017
В ЗВО части ПВО отработают уничтожение беспилотников и вертолетов
24.10.2016
На полигоне под Астраханью подразделения ПВО провели более 20 учений
21.09.2016
Под Астраханью подразделения ПВО отработают отражение ракетного авиаудара
11.09.2012
Новые типы мишеней задействуют на учениях ПВО на Кубани
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании