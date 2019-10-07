ПВО Балтфлота на высоте

На одном из полигонов в Калининградской области с подразделениями противовоздушной обороны армейского корпуса Балтийского флота проведено тактическое учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано несколько десятков единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные системы (ЗРК) "Тор", зенитные пушечно-ракетные комплексы (ЗПРК) "Тунгуска-М", ЗРК "Стрела-10" и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла".

В ходе учения отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода комплексов из походного положения в боевое. Управление средствами ПВО осуществлялось из общего командного пункта с использованием автоматизированных систем управления. При выполнении поставленных задач боевые расчеты выполнили электронные пуски ракет по целям, которые имитировали как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

Особенностью боевой учебы зенитчиков являлось выполнение стрельб по скоростным маневрирующим и внезапно появляющимся целям, имитирующим авиацию условного противника. Учение по уничтожению воздушного противника проводилось при активном воздействии на систему ПВО средств радиоэлектронного подавления и диверсионно-разведывательных групп условного противника.