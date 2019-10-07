Норвежцы пожаловались на маленькую армию

Норвежские вооружённые силы не смогут обеспечить защиту своей страны. По словам генерал-лейтенанта Руне Якобсена, командующего оперативным командованием Вооружённых сил Норвегии, численности и оснащённости армии недостаточно для того, чтобы продержаться до прихода союзников.

"Основная дилемма для всех вооружённых сил в том, что если мы хотим использовать те ресурсы, которые у нас есть сейчас, мы не сможем продержаться, пока не прибудет помощь союзников. Это первое, что мы должны исправить. У армии попросту нет достаточного числа солдат для защиты до прибытия союзников", — заявил Якобсен в интервью порталу vg.no.

Генерал-лейтенант Руне Якобсен Источник изображения: vg.no

Согласно официальным данным, вооружённые силы Норвегии в мирное время составляют около 23 250 человек. Эти цифры включают военный и гражданский персонал.