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07.10.2019
WarSpot

Норвежцы пожаловались на маленькую армию

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Источник изображения: warspot.ru

Норвежские вооружённые силы не смогут обеспечить защиту своей страны. По словам генерал-лейтенанта Руне Якобсена, командующего оперативным командованием Вооружённых сил Норвегии, численности и оснащённости армии недостаточно для того, чтобы продержаться до прихода союзников.

"Основная дилемма для всех вооружённых сил в том, что если мы хотим использовать те ресурсы, которые у нас есть сейчас, мы не сможем продержаться, пока не прибудет помощь союзников. Это первое, что мы должны исправить. У армии попросту нет достаточного числа солдат для защиты до прибытия союзников", — заявил Якобсен в интервью порталу vg.no.

Генерал-лейтенант Руне Якобсен

Источник изображения: vg.no

Согласно официальным данным, вооружённые силы Норвегии в мирное время составляют около 23 250 человек. Эти цифры включают военный и гражданский персонал.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Проекты
ОБСЕ
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