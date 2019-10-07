Американская компания Bell Helicopter представила проект нового вертолета-разведчика для армии США

Несколько дней назад представители американской вертолетной компании Bell, входит в корпорацию Textron, на своем объекте в Арлингтоне, штат Вирджиния, продемонстрировали журналистам дизайн и концепцию перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus.

Проект разрабатывается на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. Особенностью 360 Invictus станет несущий винт с четырьмя лопастями, стеклянная кабина с тандемным размещением экипажа, а также двигатель, разработанный по армейской усовершенствованной программе Improved Turbine Engine Program компанией General Electric. Благодаря небольшому размеру появится возможность перевозки вертолета в грузовом отсеке военно-транспортного самолета С-17. Обтекаемый легкий дизайн фюзеляжа винтокрылой машины, напоминающий акулу, а также встроенная пусковая установку боеприпасов позволят исключить сопротивление на высоких скоростях. Шасси также будет убрано для снижения аэродинамического сопротивления. Цифровое управление разрабатывается в сотрудничестве с компанией Collins Aerospace, которая предоставит новый пакет аппаратного и программного обеспечения для авионики. Согласно предоставленным данным, будущий вертолет сможет развивать скорость более 200 миль в час. На вооружении Bell 360 Invictus будет стоять авиационная пушка калибра 20 миллиметров, управляемые ракеты и высокоточные бомбы. На борту транспортного средства планируется разместить контейнеры с различным вооружением.

Полноразмерный макет вертолета нового поколения компания Bell обещает продемонстрировать в этом году. Первый полет намечен на 2022 год, а решение о начале полномасштабного производства будет принято не ранее 2028 года.

Лина Маякова