Войти
07.10.2019
Независимое военное обозрение

Американская компания Bell Helicopter представила проект нового вертолета-разведчика для армии США

Разделы: Авиация
243
0
0
Bell 360 Invictus
Bell 360 Invictus.
Источник изображения: https://www.military.com

Несколько дней назад представители американской вертолетной компании Bell, входит в корпорацию Textron, на своем объекте в Арлингтоне, штат Вирджиния, продемонстрировали журналистам дизайн и концепцию перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus.

Проект разрабатывается на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. Особенностью 360 Invictus станет несущий винт с четырьмя лопастями, стеклянная кабина с тандемным размещением экипажа, а также двигатель, разработанный по армейской усовершенствованной программе Improved Turbine Engine Program компанией General Electric. Благодаря небольшому размеру появится возможность перевозки вертолета в грузовом отсеке военно-транспортного самолета С-17. Обтекаемый легкий дизайн фюзеляжа винтокрылой машины, напоминающий акулу, а также встроенная пусковая установку боеприпасов позволят исключить сопротивление на высоких скоростях. Шасси также будет убрано для снижения аэродинамического сопротивления. Цифровое управление разрабатывается в сотрудничестве с компанией Collins Aerospace, которая предоставит новый пакет аппаратного и программного обеспечения для авионики. Согласно предоставленным данным, будущий вертолет сможет развивать скорость более 200 миль в час. На вооружении Bell 360 Invictus будет стоять авиационная пушка калибра 20 миллиметров, управляемые ракеты и высокоточные бомбы. На борту транспортного средства планируется разместить контейнеры с различным вооружением.

Полноразмерный макет вертолета нового поколения компания Bell обещает продемонстрировать в этом году. Первый полет намечен на 2022 год, а решение о начале полномасштабного производства будет принято не ранее 2028 года.


Лина Маякова

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-17
Компании
Bell Helicopter
General Electric
Textron
Похожие новости
04.10.2019
"Непобедимый": американцы показали новый вертолет-разведчик
10.10.2012
Relentless поможет сохранить научно-технический потенциал Bell Helicopter
30.12.2010
США начали подготовку к победе Apache Longbow в индийском тендере
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании