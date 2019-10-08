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08.10.2019
Военное обозрение

США сформировали эскадрилью для испытаний перспективного стратегического бомбардировщика

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Пентагон возобновил деятельность 420-й летной испытательной эскадрильи. Подразделение будет планировать, проводить тестирования, анализ и отчитываться обо всех летных и наземных испытаниях сверхсекретного бомбардировщика дальнего действия В-21.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Соединенных Штатов продолжают делать шаги оп получению стратегического бомбардировщика нового поколения. Для испытаний В-21 в строй вновь введена 420-я летно-испытательная эскадрилья.

420-я эскадрилья является частью 412-го испытательного крыла, которое, в свою очередь принадлежит испытательному центру ВВС, со штаб-квартирой, расположенной на базе Эдвардс. Именно это подразделение в свое время проводило испытания B-2 Spirit, который стал самым дорогим самолетом в истории.

B-21 является американским тяжелым бомбардировщиком, разрабатываемым компанией Northrop Grumman. Предполагается, что бомбардировщик следующего поколения на фоне своих предшественников будет более "живучим", заточенным на преодоление современной противовоздушной обороны. Прототип самолета в скором времени отправится в производство. Первый полет он совершит именно в составе 420-й эскадрильи с авиабазы Эдвардс.

Ожидается, что самолет поступит на вооружение к 2030 году (это крайний срок, как считают в ВВС США). В рамках программы "Ударный бомбардировщик дальнего действия" (LRS-B) B-21 должен стать дополнением к существующим бомбардировщикам Rockwell B-1 Lancer, Northrop Grumman B-2 Spirit и Boeing B-52 Stratofortress и, в конечном итоге, заменить их.

Первоначальные планы военно-воздушных сил заключались в приобретении от 80 до 100 самолетов этого типа по цене 550 млн. долларов за единицу, с перспективой, что в итоге в эксплуатации будут находиться около 175-200 машин. Контракт на разработку был заключен с Northrop Grumman в октябре 2015 года. Согласно данным, опубликованным в СМИ, этот стратегический бомбардировщик также может быть использован в качестве разведчика и перехватчика.

Сборка B-21, как ожидается, будет проведена на заводе ВВС США 42 в Палмдейле, штат Калифорния, на том же предприятии, которое использовалось в 1980-х и 1990-х годах для производства B-2.

B-21 изначально проектировался по принципу открытой архитектуры. Это позволит в дальнейшем проводить модернизацию самолета и устанавливать на нем новые типы вооружений без серьезных затрат. Кроме того, на самолете будет использоваться двигатель Pratt&Whitney F135, который является основным двигателем программы F-35 JFS. Унификация двигателей двух программ, по признанию чиновников, ответственных за проект, должна снизить их стоимость.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-35
F135
LRS-B
В-1В Lancer
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
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