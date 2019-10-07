Погода внесла коррективы в сроки госиспытаний бомбы-невидимки "Дрель"

Государственные испытания новой бомбы "Дрель", вероятно, не удастся завершить в 2019 году, сообщил глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше - только хуже", - сказал Лепин, отвечая на вопрос, будут ли завершены госиспытания "Дрели", как планировалось, в 2019 году.

О том, что госиспытания "Дрели" планируется завершить до конца года, в июне на форуме "Армия-2019" сообщила пресс-служба "Техмаша".

Как ранее сообщал в интервью Интерфаксу Лепин, госиспытания бомбы начались в 2016 году. По словам вице-премьера Юрия Борисова, занимавшего на тот момент должность замминистра обороны, "Дрель" будет применяться самолетами оперативно-тактической авиации.

Замглавы "Техмаша" Александр Кочкин также сообщал, что бомба поступит на вооружение истребителя пятого поколения Су-57.

"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт" (предприятие "Техмаша"). Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году. По сообщениям разработчика, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

Дальность планирования бомбы превышает 30 км, что позволяет использовать ее без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрель" использует систему ГЛОНАСС.