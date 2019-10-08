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08.10.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп экономит деньги налогоплательщиков – ожидается сокращение штата Совета национальной безопасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Дональд Трамп распорядился о значительном сокращении штата Совета национальной безопасности (СНБ) США.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять информированных источников.

Отмечается, что решение о сокращении персонала СНБ принято после утечки о скандальном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для начала в Конгрессе США процедуры импичмента в отношении американского лидера.

По данным газеты The New York Times, сотрудник ЦРУ, написавший донесение на Трампа после его разговора с Зеленским, одно время был прикомандирован к Совбезу США. Ранее Трамп намекнул, что этот человек попал в СНБ ещё при экс-президенте Бараке Обаме.

Собеседники Bloomberg, просившие не называть их имен, поскольку планы Трампа официально пока не объявлены, сказали, что решение о сокращении штата СНБ вызвано стремлением Белого дома сделать этот консультативный орган более компактным и эффективным при новом руководителе - Роберте О’Брайене, советнике президента США по национальной безопасности.

При предшественнике Трампа численность штата СНБ разрослась до 310 человек. Большинство из них - сотрудники спецслужб, Минобороны и Госдепа США. Просьба о сокращении персонала была передана руководству СНБ Робертом О’Брайеном и главой аппарата Белого дома Миком Малвейни.

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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