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07.10.2019
WarSpot

ВМС США распрощались с "Шершнями"

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Американский флот окончательно распрощался с истребителями Hornet. Портал navaltoday.com сообщает о том, что на авиабазе Oceana (штат Вирджиния) прошла торжественная церемония списания последнего F/A-18C Hornet военно-морских сил США.

Истребитель с бортовым номером 300 принадлежал 106-й истребительной эскадрилье (106 Strike Fighter Squadron), базирующейся в Сесил-Филд (штат Флорида). В ходе церемонии прощания F/A-18C Hornet в сопровождении трёх F/A-18F Super Hornets совершил прощальный полёт, после чего отправился на слом. При этом истребители F/A-18C Hornet продолжает использовать Корпус морской пехоты США, который даже проводит их модернизацию.

Последний истребитель F/A-18C Hornet военно-морских сил США

Источник изображения: navaltoday.com

Палубный истребитель -18 был разработан компанией McDonnel Douglas в 70-е годы и позже неоднократно модернизировался. Всего за время производства выпущено около 2000 истребителей Hornet, которые состоят на вооружении ВМС и Корпуса морской пехоты США, а также армий Австралии, Испании, Канады и других стран. В конце 90-х годов ВМС США начали получать глубоко модернизированную версию истребителя F/A-18, более известного как Super Hornet.

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Страны
Австpалия
Испания
Канада
США
Продукция
F-18
Super Hornet
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