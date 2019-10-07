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07.10.2019
Военное обозрение

Индия назвала необходимое ей число авианосцев

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В индийских ВМС назвали число авианесущих кораблей, которыми должна располагать страна для эффективной обороны, сообщает газета Times of India.

Источник изображения: topwar.ru

Начальник военно-морского штаба адмирал Карамбир Сингх заявил, что Индии крайне желательно иметь в активной службе, по крайней мере, три авианосца, чтобы защитить свои воды. Высокопоставленный представитель флота, который беседовал с журналистами на полях конференции на Гоа, выразил надежду, что министерство обороны и руководство страны примут соответствующий план в ближайшее время.

Если вы взглянете на конфигурацию военно-морского флота пятидесятых годов, то она строилась на трех авианосцах

– сообщил Сингх.

Ранее Times of India уже писала, что флот снова направил правительству собственные предложения о третьем авианосце. Специалисты, в частности, указали на успехи Китая в области кораблестроения. Для того чтобы Нью-Дели сохранил необходимое преимущество в регионе Индийского океана, военно-морские силы должны располагать как минимум двумя авианесущими кораблями. "Но лучше - тремя".

В настоящее время ВМС имеют только один авианосец – "Викрамадитья". Второй, "Викрант", строится на национальной верфи Cochin Shipyard Limited уже более 10 лет и войдёт в строй не ранее 2023 года.

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Китай
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Адмирал Горшков
Проекты
Авианосец
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