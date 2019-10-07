Украинский военный эксперт пригрозил России ордой дронов-убийц

Украинский эксперт пригрозил России ордой роботов-киллеров.

По словам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Украина не может одержать победу в "линейной войне с Россией", сохраняя имеющийся курс развития оборонной промышленности. Модернизировать существующие вооружения не имеет смысла, считает он, поэтому Киеву пора задуматься о создании новых технологий.

"Идею "москитного флота" вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты - в виде орды роботов-киллеров", - заявил он на страницах газеты "Зеркало недели".

Напомним, что ранее Киев уже отличился в создании "москитного флота", основной которого являются речные артиллерийские катера проекта "Гюрза-М". Два таких катера были задержаны кораблями Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в ходе инцидента в Керченском проливе. Вскоре после этого экс-главнокомандующий ВМСУ вице-адмирал Сергей Гайдукпризнал признал бесполезность "москитного флота".