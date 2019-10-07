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07.10.2019
Известия.ru

Разработчик рассказал о затянувшихся испытаниях авиабомбы "Дрель"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Решетников

Государственные испытания российской планирующей авиабомбы "Дрель", скорее всего, не получится завершить до конца года. Об этом "Интерфаксу" 6 октября рассказал глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше — только хуже", — пояснил Лепин в ответ на вопрос, будут ли завершены госиспытания в запланированные сроки.

О планах завершить госиспытания "Дрели" в 2019 году пресс-служба "Техмаша" заявила в июне на форуме "Армия-2019".

В апреле прошлого года британские СМИ назвали новую российскую авиабомбу "сигналом агрессии".

О том, что "Дрель" поступит на вооружение армии России, стало известно 8 января 2018 года.

Российская разработка была представлена еще в 2015 году, а испытания бомбы начались в 2016 году. "Дрель" является новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг. Она способна планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику. Боеприпасом предлагается снарядить самолеты оперативно-тактической авиации.

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