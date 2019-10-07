Озвучены некоторые характеристики перспективного китайского беспилотника

В сети появились подробности, касающиеся перспективного китайского беспилотника, который 1 октября был продемонстрирован в ходе военного парада в центре Пекина. Парад был посвящён 70-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

Источник изображения: CCTV 1

Отмечается, что на новейшем БПЛА используется уменьшенная копия ракетного двигателя. Такой вариант силовой установки позволяет беспилотнику преодолевать скоростную отметку в 3 Маха и поддерживать такие параметры скорости около 20 минут. На гиперзвуке беспилотник способен двигаться не более 2-2,5 минут, что эксперты называют "приличными показателями".

Дальность действия беспилотника, как сообщалось изначально, составляет около 500 км. Теперь же, в том числе и с учётом анализа временно-скоростных показателей, сообщается, что дальность – около 1,5 тысяч км.

Также изначально говорилось о том, что китайский БПЛА использует ТРД (турбореактивный двигатель). Однако это заявление, опубликованное в китайских СМИ, выглядит как минимум сомнительным по той причине, что у беспилотника отсутствуют воздухозаборники. По крайней мере, визуальный анализ позволяет сделать именно такой вывод.

Источник изображения: CCTV 1

В этой связи обсуждается вопрос о том, какова функция шасси у этого беспилотника? Ведь при наличии ракетного двигателя основная задача этого аппарата может определяться как прорыв ПВО противника, причём не предусматривающий возвращения БПЛА. Если так, то шасси продемонстрированного Китаем на военном параде беспилотника может иметь только одну функцию – позволить ему взлететь для последующего поражения цели.