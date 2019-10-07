В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов
Технология запуска космических ракет с аэростатов представлена в Сан-Франциско на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield. Об этом сообщило сетевое издание TechCrunch.
Компания Leo Aerospace обещает запускать грузы до 33 кг на высоту в 500 км безо всякой наземной инфраструктуры.
Стартаперы предложили взять на вооружение уже опробованную ВВС США в 50-х годах, но забытую технологию запуска ракет с воздушных шаров.
Тогда эта идея не прижилась, поскольку требовалось запускать на орбиту грузы большой массы, сейчас же, с ростом спроса на запуск малых спутников, к ней можно вернуться.
Отмечается, что в этом случае экономится огромное количество топлива, поскольку ракета будет стартовать на высоте 18 км в разреженной атмосфере, минуя тем самым один из самых сложных этапов полета.
19 сентября замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс сообщил, что американская программа по высадке на Луну в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
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