В США представили технологию запуска космических ракет с аэростатов

Технология запуска космических ракет с аэростатов представлена в Сан-Франциско на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield. Об этом сообщило сетевое издание TechCrunch.

Компания Leo Aerospace обещает запускать грузы до 33 кг на высоту в 500 км безо всякой наземной инфраструктуры.

Стартаперы предложили взять на вооружение уже опробованную ВВС США в 50-х годах, но забытую технологию запуска ракет с воздушных шаров.

Тогда эта идея не прижилась, поскольку требовалось запускать на орбиту грузы большой массы, сейчас же, с ростом спроса на запуск малых спутников, к ней можно вернуться.

Отмечается, что в этом случае экономится огромное количество топлива, поскольку ракета будет стартовать на высоте 18 км в разреженной атмосфере, минуя тем самым один из самых сложных этапов полета.

19 сентября замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс сообщил, что американская программа по высадке на Луну в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.