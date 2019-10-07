В Китае объяснили преимущество Т-14 "Армата" перед M1 Abrams

Строительство Т-14 "Армата" потребовало создание марки стали 44С-св-Ш, благодаря которой толщина брони боевой машины уменьшится на 15 процентов, а ее масса сократится на сотни килограммов, что обеспечит дополнительные преимущества перед зарубежными танками, например, американским M1 Abrams (M1A2), пишет Sina.

В китайском издании отмечают, что данная противопульная стальная броня разработана московским "Научно-исследовательским институтом стали", а использование дополнительного бронирования корпуса еще больше улучшит характеристики Т-14 "Армата" перед M1 Abrams (M1A2). Также, согласно Sina, возможности Т-14 "Армата" усиливаются комплексами активной ("Афганит") и пассивной ("Малахит") защит.

В октябре специальный представитель "Уралвагонзавода" (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов заявил, что экипажи танков Т-14 "Армата" фактически будут "геймерами".

В августе "Военно-промышленный курьер" сообщил, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой "Армата" велись в 2009-2015 годах. Контракт Минобороны и УВЗ предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы "Армата" (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).