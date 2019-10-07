Солнце скроется: какой будет ядерная война в 2025 году

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Ученые спрогнозировали последствия от ядерной войны между Пакистаном и Индией в 2025 году. По сценарию, к этому времени у этих двух держав будет порядка 500 боеголовок мощностью до нескольких сотен килотонн. Ядерная война, считают специалисты, приведет к гибели десятков миллионов людей, климатическим изменениям и голоду.

Ученые оценили последствия возможной ядерной войны между Индией и Пакистаном. Работа исследователей под названием "Быстрое расширение ядерных арсеналов Индии и Пакистана предвещает региональную и глобальную катастрофу" была опубликована в журнале Science Advances.

В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.

"Индия и Пакистан вызывают особую озабоченность в связи с длительной историей военных столкновений, отсутствием прогресса в решении территориальных вопросов и продолжающимся быстрым расширением их ядерных арсеналов", - говорится в материале.

Последствия столкновения двух ядерных держав высчитывались на суперкомпьютере RMACC Summit. Модель ученых предполагает, что первым нападет Пакистан. В статье также сказано, что если Индия будет использовать 100 единиц оружия, то ее противник задействует 150 боеголовок.

Причем удары, которые страны, по прогнозам ученых, будут наносить на городские центры и густонаселенные районы друг друга, приведут к гибели от 50 до 125 млн человек.

Из-за пожаров, которые возникнут в результате атак, может выделиться от 16 до 36 тераграммов углерода. Сажа, которая поднимется в верхние слои тропосферы, затем в стратосферу и распространится по всему миру в течение нескольких недель, перекроет доступ солнца. Количество солнечного света, достигающего поверхность Земли, будет на 20-35% меньше. Из-за этого температура упадет по всей планете в среднем на 2-5 градусов.

Вместе с тем на 15-30% уменьшится количество осадков. Также произойдет резкий спад урожайности и воспроизводства живых существ - на 15-30% на суше и на 5-15% в океанах, что приведет к массовому голоду. На восстановление планете потребуется порядка 10 лет.

Хотя вероятность ядерного столкновения исследователи оценивают как "возможную", в действительности для войны есть предпосылки. Так, в начале октября этого года Пакистан предостерег все мировое сообщество о том, что ядерная война с Индией вполне вероятна, передает РИА "Новости".

"Есть вероятность, что даже ограниченный военный конфликт перерастет в ядерную войну", - сказал глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан.

Он добавил, что Пакистан не пытается инициировать боевые действия. "Мы предсказываем реалистичный сценарий для того, чтобы международное сообщество могло вмешаться и оказать давление на Индию, убедив ее дать обратный ход ее незаконным действиям", - пояснил политик.

В то же время он считает, что если этот конфликт произойдет, то "другие страны не будут вовлечены напрямую в это".

"Если между Индией и Пакистаном будет война - она будет очень быстрой и гнусной. И она будет смертоносной. Это будет армагеддон. Сотни миллионов людей погибнут в Южной Азии, радиация окажет влияние на 2,5 млрд людей по всему миру", - обратил внимание Хан.

В начале августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, на что Пакистан остро отреагировал. Стоит отметить, что эти штаты, оставшиеся у Индии после отделения Пакистана, являются единственными территориями, где большинство жителей мусульмане.

Страны уже трижды воевали из-за Кашмира.Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. В ответ Исламабад заявляет, что местные жители самостоятельно борются за свои права, без участия Пакистана.

Россия при этом считает, что двум странам не хватает прямого диалога. "Я встречался вчера с премьер-министром (Пакистана) Имраном Ханом. Мы говорили о кашмирской проблеме. И мы твердо подтвердили необходимость прямого диалога между Индией и Пакистаном", - сказал в конце сентября глава МИД России Сергей Лавров.

Ангелина Мильченко