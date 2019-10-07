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07.10.2019
Интерфакс-АВН

Переговорщик КНДР сообщает о безрезультатном завершении контактов с США

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Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters
Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры США и КНДР на рабочем уровне завершились в Стокгольме безрезультатно, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на главу северокорейской делегации Ким Мен Гиля.

Он сказал журналистам по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом, что "результатов нет".

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Швецию делегаций обеих стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Швеция
Япония
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