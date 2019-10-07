Переговорщик КНДР сообщает о безрезультатном завершении контактов с США

Для первой встречи лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа был важен уже сам факт этой встречи. Фото Reuters.

Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры США и КНДР на рабочем уровне завершились в Стокгольме безрезультатно, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на главу северокорейской делегации Ким Мен Гиля.

Он сказал журналистам по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом, что "результатов нет".

Ранее на этой неделе сообщалось о прибытии в Швецию делегаций обеих стран.