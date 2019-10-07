Россия будет строить сотрудничество с Венесуэлой на "принципиально новой основе"

Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях санкций США против Каракаса, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Прошедшие в Москве 25 сентября переговоры президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлы как между стратегическими партнерами и союзниками", - сказал Борисов в Каракасе.

По его словам, визит Мадуро в РФ стал сигналом для международного сообщества.

"Считаю, что американские односторонние меры предоставляют России уникальную возможность для выстраивания нашего сотрудничества на принципиально новой основе", - сказал Борисов.

Интерфакс отмечает, что Борисов курирует оборонно-промышленный комплекс РФ и является сопредседателем российско-венесуэльской межправительственной комиссии.