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07.10.2019
Российская газета

Спецназ Росгвардии тренируется с бойцами из Китая

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Флаги России и Китая. Архивное фото
Флаги России и Китая. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Случай невиданный - начальник сверхсекретного боевого управления анонсирует совместные учения с не менее секретными подразделениями сопредельного государства.

И ладно бы речь шла о масштабных маневрах с участием тысяч бойцов и сотнях танков и самолетов. То есть, о действиях, достойных внимания международных наблюдателей. Нет, с нашей стороны будут участвовать "всего" четыре десятка очень специфических специалистов Росгвардии.

И примерно столько же из Народной вооруженной полиции Китая. Причем, особо соревноваться друг с другом, выяснять, кто "круче", они не будут. Они будут реально учиться воевать вместе, то есть - обезвреживать террористов и прочих бандитов. А не устраивать "показуху".

Такие тренировки не проводились еще нигде и никогда. Обратите внимание: с нашей стороны - всего сорок бойцов. Штучный, как говорится, товар. Каждый из них по своим боевым качествам стоит не меньше обычного мотострелкового взвода с полным вооружением или, скажем, новейшего танка.

Вряд ли когда-то их лица появятся в газетах. Их методики тренировок - тем более. Тем не менее, руководство Росгвардии решило сообщить о совместных учениях с коллегами из Китая. Главная особенность таких учений: супербойцы разных стран и национальностей вместе учатся не убивать врагов, а защищать попавших в беду мирных людей. Как достичь такого взаимодействия?

Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк, назначенный руководителем совместного антитеррористического учения спецподразделений Росгвардии и Народной вооруженной полиции Китая "Сотрудничество-2019", сообщил, что тренироваться "спецнайзеры" будут с 11 по 18 октября в Новосибирске на базе учебного Центра отряда специального назначения "Ермак".

По словам генерала, программа этого антитеррористического учения включает в себя подготовку подразделений спецназа к действиям по нейтрализации террористических групп. Запланированы занятия по тактической медицине, высотной подготовке и беспарашютному десантированию. Будут и состязания по триатлону специального назначения. Увы, этот вид спорта пока не считается олимпийским: очень специфическая огневая подготовка, преодоление полосы препятствий - "тропы разведчика", высотная подготовка.

Но вся "фишка" этого мероприятия в том, что это будут не показушные учения, а вполне реальные тренировки. Их всех, и китайцев, и россиян, сведут в единый тренировочный отряд, состоящий из смешанных групп специального назначения. То есть, в состав российских подразделений включат китайских, так сказать, специалистов. В китайские группы - наших. И пусть учат друг друга. А потом на совместном семинаре подведут итоги и обобщат опыт. И, кстати, обсудят достоинства и недостатки отечественного спецснаряжения, оружия и техники.

Мы гарантировали традиционное гостеприимство и радушие - уютное обустройство, вкусное и калорийное питание, надежную технику, безотказное оружие и море патронов.

Конечно же, все бойцы, и россияне, и китайцы, изо всех сил будут доказывать, кто из них лучше. Может, кто-то и докажет. Тем более этот опыт будет ценен. Ведь демонстрировать его будут не на захвате вражеских укрепрайонов, а на освобождении заложников, предотвращение терактов и вообще защиту мирных жителей.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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