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07.10.2019
Lenta.ru

В России подсчитали время для принятия решения об ответном ядерном ударе

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Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане
Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Источник изображения: Фото: Минобороны России / РИА Новости

Высшее российское руководство имеет несколько десятков минут, чтобы принять решение об ответном ядерном ударе. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук, передает РИА Новости.

Нестечук пояснил, что такое время допустимо, если система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заметит летящую в сторону России межконтинентальную баллистическую ракету. "Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит (…)", — сказал он.

12 сентября руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова, член Российской академии наук Алексей Арбатов выразил мнение, что наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией являются реакция на ложную тревогу или обострение локального конфликта.

О риске возникновения ядерной войны в тот же день заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он выразил мнение, что действия западных стран становятся более эмоциональными и агрессивными: они отказываются от обсуждений и расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, что опасно и безответственно.

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Страны
Россия
США
Персоны
Примаков Евгений
Проекты
СПРН
Ядерный щит
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