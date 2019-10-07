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07.10.2019
Независимое военное обозрение

Пентагон проверил свои МБР

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Фото с сайта Wikipedia.org
Фото с сайта Wikipedia.org.

Ракеты к применению полностью готовы

Командование глобального удара ВВС (Air Force Global Strike Command, КГУ) США сообщило о состоявшемся испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G "Минитмен-III", способной нести три боеголовки индивидуального наведения. В сообщении говорится, что старт ракеты, оснащенной имитатором головной части, состоялся в начале второго часа ночи 2 октября. МБР была запущена из шахтной пусковой установки на авиабазе (АБ) Ванденберг (шт. Калифорния). Ее головная часть, пролетев около семи тысяч километров, точно попала в заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Целью испытаний этого стратегического оружия ядерной триады Америки, как заявило КГУ, была "проверка эффективности, готовности и точности" МБР. Командование также отметило, что проведенные испытания подтвердили надежность, гибкость, боеготовность этой ракеты и ее способность обеспечивать сдерживание противников США и их союзников и противостоять угрозам 21 века. При этом было указано, что проводимые испытательные пуски не являются реакцией или демонстративным ответом на происходящие в мире события, а также на рост региональной напряженности.

Состоявшиеся испытания стали четвертой по счету проверкой характеристик МБР Minuteman III в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля, 1 и 9 мая. КГУ в среднем ежегодно проводит четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска ракеты - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. А вот в июле прошлого года ее испытания закончились неудачно. Во время полета на борту МБР возникли технические неисправности и боевой расчет был вынужден отдать команду о ее самоуничтожении.

Дальность действия Minuteman составляет 12 тыс. км. На настоящее время эта ракета является единственной МБР шахтного базирования Стратегических ядерных сил (СЯС) США. Сегодня Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, каждая из которых сможет нести три ядерные боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи АБ Малстром (шт. Монтана) в составе 341-го ракетного крыла (РК), Уоррен (шт. Вайоминг) в составе 90-го РК и Майнот (шт. Северная Дакота) в составе 91-го КР.

Как сообщило МО РФ, в прошлый понедельник с испытательного космодрома Плесецк был проведен учебно-боевой пуск МБР "Тополь-М" стационарного базирования. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка).

"Целью пуска являлось подтверждение летно-технических характеристик данного ракетного комплекса. Поставленные цели пуска достигнуты, задачи выполнены в полном объеме. В очередной раз проведенным пуском подтверждена техническая готовность МБР "Тополь-М", находящихся на боевом дежурстве в Ракетных войсках стратегического назначения", - сообщило МО.

30 сентября США в ходе церемонии официального представления нового председателя Комитета начальников штабов ВС США, генерала Марка Милли, который сменил генерала Джозефа Данфорда на этом посту, Дональд Трамп заявил, что Пентагон провел полную модернизацию своих СЯС и на вооружение поступило новое военное оборудование. В своём выступлении глава Белого дома ясно дал понять, что США намерены наращивать свой военный потенциал, не принимая во внимание интересы других государств. "У нас есть новейшее военное оборудование и оборудование, информацию о котором мы не разглашаем. О нем никто никогда даже и не слышал. У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы - что-то совершенно новое, а что-то обновлено", - заявил президент.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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Страны
Россия
США
Продукция
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
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Ядерный щит
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