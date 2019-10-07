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07.10.2019
Известия.ru

В Госдуме указали на подготовку Вашингтона к выходу из ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Проведенные США испытания ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), через две недели после прекращения действия документа подтверждают заблаговременную подготовку Вашингтона к выходу из него. Об этом заявил зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Испытания данной ракеты в очередной раз подтверждают, что США нарушали Договор РСМД и заранее готовились выйти из него в одностороннем порядке", — цитирует парламентария в понедельник, 19 августа, "РИА Новости".

Проведенные испытания заставляют "задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", отметил депутат.

Накануне США впервые после выхода из ДРСМД провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Они состоялись на острове Сан-Николас в штате Калифорния.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Китай
Россия
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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