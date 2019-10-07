В России завершились летные испытания спутника ГЛОНАСС нового поколения

Вся навигационная система пройдет испытания с новым спутником в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Летные испытания навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" завершены. Об этом заявил в субботу в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Проверки космического аппарата нового поколения "Глонасс-К", которые мы проводим в рамках запланированной программы летных испытаний, на сегодняшний день уже завершены", - сказал Нестечук.

Он добавил, что вся навигационная система ГЛОНАСС пройдет испытания с новым спутником в первом полугодии 2020 года.