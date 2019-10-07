Мы видим все, что происходит в космосе - начштаба армии ВКС особого назначения

Россия не размещает оружие в космосе и увидит, если это решат сделать другие страны, сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

"Мы строго придерживаемся этой концепции", - сказал Нестечук в эфире радио "Эхо Москвы", имея в виду приверженность Москвы неразмещению оружия в космосе.

Он заявил, что за развитием ситуации в космосе, в том числе после решения США создать свои космические войска, следит главный центр разведки космической обстановки РФ.

"Мы видим всё, что происходит в космосе на всех направлениях, на всех плоскостях. Наверное, еще не время об этом говорить так громко, но уверенность у вероятных наших противников, партнеров должна быть в одном - эта работа под нашим контролем", - сказал Нестечук.