В России создают системы защиты спутников от радиоэлектронного воздействия

"Космос-2251" — российский военный спутник связи типа "Стрела-2М", который вышел из управления и 10 февраля 2009 года столкнулся с рабочим американским спутником Iridium-33.

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук отметил, что многое в этом направлении уже сделано

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Средства защиты спутников на орбите от радиоэлектронного воздействия разрабатывают в России. Об этом заявил в субботу в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Понимаем, что такая возможность [выведения спутников из строя радиоэлектронным воздействием], наверняка, рассматривается у наших вероятных противников, и работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного", - сказал Нестечук в эфире "Эха Москвы".

Нестечук отметил закрытость тематики, но заверил, что "много в этом направлении сделано".