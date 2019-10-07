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07.10.2019
Независимое военное обозрение

Северная Корея снова провела испытания

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Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com.

Баллистическая ракета нового типа долетела до экономической зоны Японии

Пхеньян провел 2 октября очередные испытания баллистической ракеты, запуск которой был осуществлен с подводной лодки. Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК сообщило о проведенных тестированиях, подтвердивших тактические характеристики снаряда, и при этом не угрожавшие безопасности соседних стран. С успешным запуском участников учений лично поздравил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

СМИ КНДР опубликовали фото- и видеоматериалы, на них, по мнению южнокорейских, японских и западных специалистов, изображена ракета, являющаяся новейшей модификацией Pukguksong (Полярная звезда).

Японская разведка считает, что было осуществлено два запуска в 7.17 и в 7.27 (1.17 и 1.27 мск). Южнокорейские военные полагают, что пуск был один, а разделение могло стать следствием аварии. Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что ракета нового типа была протестирована в 7.11 по местному времени (01.11 мск). Министр обороны Японии Таро Коно считает, что в воздухе могло произойти разделение и часть снаряда упала в 350 км от префектуры Симанэ в пределах японской исключительной экономической зоны. Ракета была запущена из акватории вблизи порта Вонсан Восточно-Корейского залива Японского моря и дальность полета составила 450 км на максимальной высоте 910 км. Рыболовецкие и воздушные суда не пострадали. Япония заявила Северной Корее протест, правительство страны высказало стремление к проведению встречи с представителями КНДР и обсуждению ситуации с испытаниями. На внеплановой пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга подтвердил готовность к проведению саммита и заявил, что по результатам беспристрастного анализа ситуации Токио будет "использовать любой шанс для решения проблем".

Испытания проводились накануне намеченных на 5 октября переговоров Вашингтона и Пхеньяна. После консультаций между представителями США и КНДР, 8 октября будет проведено обсуждение состоявшихся испытаний в Совете безопасности ООН, сообщило ТАСС. Испытания баллистических ракет нарушают резолюцию Совбеза ООН, что вызывает беспокойство организации.

В Японском море после ракетных испытаний повышение сейсмической опасности не зафиксировано, по данным российского учреждения "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", радиационный фон 2 октября не был превышен и составлял 11-12 мкР/ч при максимально допустимой норме в 30.

Новая версия баллистической ракеты Pukguksong, испытанная в Японском море, по мнению российских экспертов, является в настоящее время самой дальнобойной твердотопливной баллистической ракетой КНДР. Дальность ее полета может составлять до 2000 км. Кроме того, эта ракета она обладает повышенной способностью к "поражению целей в условиях интенсивной и плотной современной ПРО".


Ирина Дронина

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