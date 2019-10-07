Ответный ядерный удар: сколько времени будет у России

В ВКС назвали время на ответный ядерный удар

В ВКС рассказали, что у высшего руководства России будет несколько десятков минут для того, чтобы принять взвешенное решение о нанесении встречного ядерного удара в случае, если сработают системы предупреждения о ракетном нападении. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва считает ядерное оружие средством защиты страны.

У высшего российского руководства будет несколько десятков минут для принятия решения о встречном ядерном ударе в случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил радиостанции "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

"Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит. Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут - более десятков минут, так скажем", - обратил внимание военный.

По словам Нестечука, в новой государственной программе вооружения после 2025 года ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении.

"Нам очень важно получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях. Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Министерстве обороны это было воплощено в конкретное решение", - сказал начальник штаба.

Он добавил, что нынешняя программа предполагает построение РЛС в 2021 году в Воркуте, в 2022-м - в Оленегорске и в 2024-м - в Севастополе.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно говорили о том, что ядерное оружие рассматривается Россией как средство защиты, то есть теоретически Москва может нанести только ответный ядерный удар. Как ранее заявлял российский лидер Владимир Путин, это решение будет принято в том случае, если системы предупреждения о ракетном нападении зафиксируют пуск ракет, смогут точно спрогнозировать траекторию их полетов, а также время падение боеголовок на территорию страны, передает РИА "Новости".

Несколькими днями ранее Путин в ответ на вопрос ведущего пленарного заседания клуба "Валдай", стали ли мы за истекший год "ближе к раю", Владимир Путин заявил: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала".

Затрагивая эту тему, ведущий вспомнил прошлогоднее высказывание главы государства. Тогда Путин, говоря о возможности ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", а "мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай", передает РИА "Новости".

В этом же году российский президент отметил, что ситуация ухудшилась в связи с выходом США "из договора о ракетах средней и меньшей дальности". Вместе с тем Владимир Путин уверен, что положение можно урегулировать, пока американские власти не приняли окончательное решение о размещении ракет в Азии.

О том, что, если потребуется, США разместят свое ядерное оружие на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе, в августе сообщил тогдашний посол США в РФ Джон Хантсман в комментарии радиостанции "Эхо Москвы".

По мнению российского капитана 1 ранга в отставке, первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, американцы если будут устанавливать свои ракеты в Азии, то сделают это в Японии и Южной Корее.

"В других местах размещение ракет средней и меньшей дальности не имеет особого смысла, потому что эти ракеты нужны американцам для решения двух задач", - обратил внимание эксперт в интервью телеканалу "Звезда".

Первая задача - нанесение "обезглавливающего удара по Китаю". Сивков считает, что близость к Китаю позволит американским властям уничтожить их центры управления межконтинентальными баллистическими ракетами, само оружие, а также "места дислокации китайских атомных подводных лодок с ракетами подобного типа". Таким образом, уверен специалист, у Китая не будет возможности нанести ответный удар по США.

В качестве второй задачи собеседник СМИ назвал удар по России. "Конкретнее, речь идет о подводных лодках, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, что базируются в Петропавловске-Камчатском", - сказал он.

По его словам, американское руководство, кроме эти двух стран, не видит для себя угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вместе с тем Сивков обратил внимание, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не идеальна, и бывали случаи, когда она реагировала на ложные цели. Однако, если ракеты будут направлены непосредственно из США, то времени подлета, которое составит порядка 30 мин, хватит для правильной идентификации цели.

"А когда подлетное время составляет 5-8 мин, что достигается за счет установки ракет на более близкой дистанции, то почти невозможно точно определить угрозу и вовремя среагировать", - добавил военный. Он также обратил внимание на то, что ложное срабатывание СПРН значительно повышает "угрозу масштабной ядерной войны".

Ангелина Мильченко