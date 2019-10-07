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07.10.2019
Известия.ru

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

У высшего руководства России будет несколько десятков минут на решение о встречном ядерном ударе в случае срабатывания системы предупреждения о ракетной атаке. Об этом заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения Анатолий Нестечук.

По его словам, подлетное время ракет бывает разным. Это зависит от направления, скорости и места, откуда вылетела ракета.

"Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения", — объяснил он в субботу, 5 октября, в эфире "Эха Москвы".

Нестечук отметил, что "времени очень достаточно", передает "Газета.ру".

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.

Получение информации о противнике очень важно. В рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске и в 2024-м — в Севастополе.

Накануне стало известно, что к 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении. Они станут первыми на Крайнем Севере.

В настоящее в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях, в Красноярском крае и других российских регионах на боевом дежурстве находятся РЛС нового поколения "Воронеж".

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
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