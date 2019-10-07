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07.10.2019
Lenta.ru

В России создадут первый летающий автомобиль

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Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина
Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина.
Источник изображения: Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Специалисты проектной лаборатории Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина займутся разработкой первого в России летающего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), передает в субботу, 5 октября, РИА Новости.

Отмечается, что ученым предстоит создать "демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой ("летающий автомобиль")".

Согласно планам, дальность полета аппарата составит тысячу километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, а вес полезной нагрузки — до 500 килограммов. Машина будет способна взлетать и приземляться на площадку размером 50 на 50 метров с высотой препятствий до 15 метров.

Предполагается, что в ближайшие четыре года специалисты определят технический облик автомобиля и создадут его полномасштабный демонстратор, проведут испытания моделей в аэродинамических трубах, а впоследствии — полный комплекс наземных и летных испытаний.

Отмечается, что о планах по созданию "летающего внедорожника" два года назад заявил ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. Он пояснял, что машина с автоматической системой управления сможет поднимать до тысячи килограммов и перевозить грузы и пассажиров, в том числе, в рамках спасательных операций.

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