Командующий Черноморским флотом вернулся в Севастополь из морского похода

Фрегат "Адмирал Макаров", повторил маршрут Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов, совершенной под командованием адмирала Федора Ушакова

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов в субботу вернулся в Севастополь из дальнего морского похода, в ходе которого совершил деловой заход на греческий остров Корфу, сообщил корреспондент ТАСС.

Командующий находился в походе с 23 сентября. В субботу он вернулся на борту сторожевого корабля "Пытливый".

"Сегодня закончился наш поход, программа делового захода в Республику Греция выполнена в полном объеме, нас замечательно встречали. Наши народы соединяет очень многое. Мы прибыли в Грецию с главной иконой Военно-морского флота ["Андрея Первозванного"], провели службу. Очень много жителей города Керкира на острове Корфу, туристов, посетили службу, поклонились иконе, и сейчас она следует в сторону Сирийской Арабской Республики, в порт Тартус", - сказал Осипов во время торжественной церемонии встречи.

Экипаж и командующего встречали офицеры штаба Черноморского флота, представители правительства и законодательного собрания Севастополя, ветераны флота. По возвращении Осипов вручил морякам "Пытливого", которые с июля выполняли задачи в Средиземном море, медали "За воинскую доблесть II степени", "Адмирал флота СССР Н. Г. Кузнецов", "За службу в надводных силах".

"Задачи корабль выполнил в полном объеме, почти за 90 суток 65 он находился в море, прошел больше 11,5 тыс. миль. Экипаж корабля задачу свою выполнил, подготовлен, и сейчас главная задача - дать отдых личному составу, проверить материальную часть и быть в готовности выполнить следующие задачи", - добавил командующий.

О походе

Командующий ЧФ вышел из Севастополя на фрегате "Адмирал Макаров" 23 сентября. Экипаж фрегата прошел маршрутом Средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов, совершенной под командованием адмирала Федора Ушакова. Ее результатом стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции - Республики Семи Островов. С 27 сентября по 2 октября фрегат совершил деловой заход на Корфу.

В Греции командующий принял участие в мероприятиях XVII общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого прошли дни памяти Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчиков. Осипов вместе с послом России в Греции Андреем Масловым принял участие в церемонии возложения венков к памятнику первому президенту Греции Иоаннису Каподистрии, шествии по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Федору Ушакову, где российские моряки отдали воинские почести прославленному адмиралу, и в возложении венков к памятному знаку "Грекам и русским, павшим за веру своих отцов" на острове Видо.

Помимо этого, во время делового захода командующий ЧФ обсудил с руководством военно-морских сил страны совместные действия по борьбе с терроризмом и пиратством.

"Мы провели встречу с замначальника штаба военно-морских сил Греции. Замечательно переговорили по нашему дальнейшему сотрудничеству в рамках борьбы с терроризмом и пиратством, а также спасения на воде. Мы нашли общий язык", - рассказал Осипов.

Он добавил, что также посетил учебное заведение, в котором готовят офицеров для военного флота Греции, встретился с начальником училища.

В море Осипов перешел на сторожевой корабль "Пытливый", который вернулся в Севастополь под флагом командующего. "Пытливый" с июля 2019 года выполнял задачи в составе корабельной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море.