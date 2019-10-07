В США назвали ещё несуществующий российский бомбардировщик наиболее опасным

Хотя ПАК ДА все еще находится в стадии разработки, он, несомненно, станет самым смертоносным бомбардировщиком России. Об этом пишут в американских СМИ.

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Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, также известный как ПАК ДА, еще не поднявшись в воздух, уже вызывает серьезные опасения западных аналитиков. Ряд из них заранее рассматривает его как самый опасный бомбардировщик в рядах ВКС России.

Издание National Interest опубликовало топ-4 стратегических бомбардировщиков России. Помимо реально состоящих на вооружении Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, издание включило в свой обзор и ПАК ДА.

В National Interest подчеркивают, что перспективный "стратег" должен сменить как сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, так и более ранний Ту-95. Эксперты издания описывают перспективную новинку как малозаметный бомбардировщик нового поколения, похожий на Northrop Grumman B-2 Spirit. Как и B-2, PAK DA, вероятно, будет иметь конструкцию "летающее крыло", хотя это известно только из рекламных материалов.

В настоящее время у машины не существует известных прототипов. В издании отмечают, что в случае успешного появления на свет этот самолет "станет первым по-настоящему российским бомбардировщиком, а не просто еще одной машиной с устаревшим советским дизайном или ее модернизацией".

В статье отмечается, что первый полет прототипа ПАК ДА был перенесен с 2019 года на 2021–2023 годы.

Поэтому, скорее всего, пройдет некоторое время, прежде чем у нас появятся какие-либо фотографии или более конкретная информация о первом настоящем российском бомбардировщике-невидимке.

- сетует автор заметки, добавляя, что если российская военная история чему-то может нас научить, так это тому, что Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, вероятно, будут эксплуатироваться и модернизироваться еще долгие годы.

Когда ПАК ДА начнет функционировать, это приведет к появлению "важной стрелы в колчане России" - теоретически крайне боеспособного бомбардировщика-невидимки. Тем не менее, пока неизвестно, будет ли комплекс доступным по цене (для массового перевооружения).

- пишут в США