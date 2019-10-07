Балтийский батальон получил право участвовать в силах реагирования НАТО

Рига. 5 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - На Адажской базе (центральная часть Латвии - ИФ) в субботу состоялось подписание документов о сертификации Балтийского батальона (Балтбат) для участия в силах реагирования НАТО (СРН), сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах (НВС) республики.

Кроме того, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии сертифицирована для выполнения задач альянса.

В церемонии подписания документов, которая прошла в рамках международных военных учений "Серебряная стрела 2019", приняли участие министр обороны Артис Пабрикс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

СРН - общие воинские формирования стран НАТО, которые находятся в состоянии высокой боеготовности, чтобы в случае необходимости осуществить быстрое развертывание в местах операций далеко от своей постоянной дислокации. В состав СРН входят сухопутные, морские, воздушные подразделения и силы спецназначения.

Решение о создании СРН было принято на саммите НАТО в Праге в 2002 году, а Латвия участвует в них с 2006 года.

В 2012 году министры обороны стран Балтии приняли решение о создании Балтбата для участия в СНР, а меморандум о формировании батальона был подписан 18 марта 2014 года. В 2020 году Балтбат под руководством Латвии приступит к дежурству в составе СНР.

Учения "Серебряная стрела 2019" проводятся в Латвии с 23 сентября по 6 октября.