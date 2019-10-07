"Спасибо Украине": китайцы благодарят Киев за передачу военных технологий

В китайских СМИ вышел материал, который привёл к широкой экспертной и общественной дискуссии, прежде всего, в самой КНР. Дискуссионным обозначено уже само название материала, который тиражирует китайская пресса. Звучит оно следующим образом: "Спасибо Украине. На протяжении более 20 лет эта страна передала так много основных военных технологий в Китай".

Источник изображения: topwar.ru

В материале отмечается, что за последние годы военная промышленность КНР серьёзным образом развивалась. В частности, строятся собственные авианосцы, истребители нового поколения, подводные лодки, создаются ракеты, включая крылатые.

Из статьи в Sohu:

Можно сказать, что развитие вооружений, на которое Запад затратил от 50 до 100 лет, в Китае произошло примерно за три десятилетия. И эти достижения военной промышленности неотделимы от такой страны как Украина. Именно она, бывшая республика Советского Союза, унаследовав множество передовых военных технологий от СССР, в конечном итоге почти все важные из них передала нам (Китаю).

В частности, приводится в пример развитие танкостроения в КНР после передачи Украиной технологий нескольких танков, включая Т-80. Также напоминается, что Украина в своё время продала Китаю авианосец, сегодня известный как "Ляонин".

Из материала:

Китаю удалось купить авианосец всего за 20 млн долларов. А ведь там были не только технологии строительства авианосца как такового, но и множество других, по-настоящему ключевых, военных технологий.

Эксперты, подхватывая информацию, дополняют, что одной из таких технологий стала та, которая связана с созданием палубных истребителей. При этом ура-патриотически настроенные в КНР лица считают, что благодарить Украину - лишнее, а благодарить нужно китайских учёных и инженеров.