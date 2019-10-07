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07.10.2019
Военное обозрение

В США готовятся к серийному производству САУ на замену M109А6 Paladin

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BAE Systems Land&Armaments L.P., подразделение ведущей британской оборонной фирмы BAE Systems, заключает контракт стоимостью 48 миллионов долларов на подготовку к серийному производству новой версии артиллерийской системы Paladin, которая должна стать основной САУ ВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Самоходные артиллерийские установки армии США M109А6 в скором времени могут быть заменены новой версией этой проверенной годами 155-мм системы. Контракт на серийное производство M109А7 может быть заключен в ближайшем будущем. Его первая ласточка, договор о подготовке производственных мощностей под серийное производство, уже подписан.

В рамках соглашения армия США требует от подразделения BAE Systems, расположенного в Пенсильвании, приступить к процессу подготовки выхода в серию самоходной артиллерийской установке M109A7 и машины снабжения боеприпасами M992A3. Предполагаемой датой завершения контракта обозначено 31 января 2023 года. Дата начала серийного производства не указывается.

Направление - унификация

M109A7 - это глубокая модернизация классической американской артиллерийской системы M109. В качестве базы в ней используется уже существующая структура основного вооружения Paladin M109A6. Предполагается, что в новой САУ будет использоваться ходовая часть, частично копирующая ходовую от БМП Bradley. В частности, от БМП взяты элементы подвески и трансмиссия HMPT-800С.

Двигатель также заменен. Вместо дизельного "Детройт Дизель" мощностью 440 л.с. установка получила "Камминс" V903 мощностью 675 л. с. (такой же имеет БМП M2 "Брэдли").

Считается, что программа повышает надежность и ремонтопригодность новой САУ и ее машины снабжения за счет более современной платформы и унификации с машинами, уже состоящими на вооружении ВС США.

На модифицированную САУ установлена цифровая система управления огнем и усовершенствованная полуавтоматическая система заряжания. Благодаря замене гидравлики управления орудия на электропривод на САУ удалось увеличить боекомплект. Также на M109A7 установлена система диагностики исправности системы.

Поставка опытных образцов модернизированного "Паладина" началась в 2015 году. Несмотря на затянувшееся принятие решения, сухопутные силы Соединенных заинтересованы в том, чтобы приобрести 576 гаубиц и машин подвозки боеприпасов. Проект инициирован в рамках программы масштабной модернизации ВС США.

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
M109
Компании
BAE Systems
Cummins
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