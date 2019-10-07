Войти
07.10.2019
Военное обозрение

На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ

279
0
0

На Украине опубликовали список расформированных войсковых частей и подразделений, начиная с 1992 года.

Источник изображения: Фейсбук/46-й одшб

Рекордсменами (до февраля 2014) по этому показателю для Украины оказались 2004 и 2013 годы. Так, в 2004 году расформирование коснулось 17-ти бригад и полков в сухопутных силах, шести полков в составе ВВС и 14 полков, боевых кораблей и вспомогательных судов в ВМС. В 2013 году цифры следующие: 7 расформированных по сухопутным войскам, 2 – по ВВС и 11 по ВМС, включая морское водолазное судно "Вольногорск" и базовый тральщик "Мелитополь".

Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при "новой власти", то есть после февраля 2014 года.

В 2014 году в составе ВСУ были расформированы: 51 отдельная мехбригада, 40 радиотехническая бригада, 174 зенитная ракетная бригада, 55 зенитный ракетный полк, 24 отдельный дивизион речных катеров, 191-й учебный центр ВМС и многие другие.

В Минобороны Украины заявили о том, что расформирование большинства частей и подразделений в 2014 году было связано с потерей Крыма.

Однако в последующие годы расформирования тоже продолжились. Так, в период с 2015 по настоящее время ВСУ лишились 18-ти полков, батальонов, корпусов, катеров и судов обеспечения. Среди таковых: 8-й армейский корпус управления (Житомир), 5-й батальон территориальной обороны "Прикарпатье", 4-й омб (Закарпатская область), рейдовый катер A932 1984 года постройки и др.

Радикально настроенные представители украинского общества, не особенно углубляясь в причины тех или иных расформирований, успели заявить о том, что это "предательство и удар по интересам национальной безопасности в условиях войны".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.07.2019
Хаос вооруженного противоборства
02.08.2017
Пентагон предлагает план вооружения Украины (The Wall Street Journal, США)
19.01.2017
ВС США сосредоточат основное внимание на создании центра боевой подготовки войск Киева
23.05.2014
Компания "Мотор Сич" рассчитывает провести замену двигателей российских вертолетов Ми-2
27.11.2012
В Украине завершаются госиспытания 152-мм высокоточного артиллерийского боеприпаса «Цветник»
16.06.2011
Ульяновск – авиационная столица России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании