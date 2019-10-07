На Украине негатив вызвала статистика расформированных подразделений ВСУ

На Украине опубликовали список расформированных войсковых частей и подразделений, начиная с 1992 года.

Источник изображения: Фейсбук/46-й одшб

Рекордсменами (до февраля 2014) по этому показателю для Украины оказались 2004 и 2013 годы. Так, в 2004 году расформирование коснулось 17-ти бригад и полков в сухопутных силах, шести полков в составе ВВС и 14 полков, боевых кораблей и вспомогательных судов в ВМС. В 2013 году цифры следующие: 7 расформированных по сухопутным войскам, 2 – по ВВС и 11 по ВМС, включая морское водолазное судно "Вольногорск" и базовый тральщик "Мелитополь".

Негатив на Украине вызвали данные о том, что череда расформирований бригад, полков, списание кораблей и судов обеспечения продолжились и при "новой власти", то есть после февраля 2014 года.

В 2014 году в составе ВСУ были расформированы: 51 отдельная мехбригада, 40 радиотехническая бригада, 174 зенитная ракетная бригада, 55 зенитный ракетный полк, 24 отдельный дивизион речных катеров, 191-й учебный центр ВМС и многие другие.

В Минобороны Украины заявили о том, что расформирование большинства частей и подразделений в 2014 году было связано с потерей Крыма.

Однако в последующие годы расформирования тоже продолжились. Так, в период с 2015 по настоящее время ВСУ лишились 18-ти полков, батальонов, корпусов, катеров и судов обеспечения. Среди таковых: 8-й армейский корпус управления (Житомир), 5-й батальон территориальной обороны "Прикарпатье", 4-й омб (Закарпатская область), рейдовый катер A932 1984 года постройки и др.

Радикально настроенные представители украинского общества, не особенно углубляясь в причины тех или иных расформирований, успели заявить о том, что это "предательство и удар по интересам национальной безопасности в условиях войны".