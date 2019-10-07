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07.10.2019
Lenta.ru

Китай раньше России обзавелся сверхзвуковым беспилотником с ПВРД

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WZ-8
WZ-8.
Источник изображения: Фото: Jason Lee / Reuters

Сверхзвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) WZ-8 находится на вооружении 30-го авиаполка Воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), базирующегося недалеко от Нанкина (столицы восточной провинции Цзянсу), пишет Jane's 360.

Британское издание обратило внимание на снимки двух БПЛА, демонстрировавшихся на репетиции прошедшего 1 октября в Пекине (Китай) параде, посвященном 70-летию образования республики. На дронах были заметны номера 21311 и 21312, указывающие на войсковую принадлежность беспилотников.

Согласно Jane's 360, подобная пятизначная нумерация (формата 21x1x) означает, что носителями WZ-8 выступают стратегические бомбардировщики H-6M Восточного военного округа, отвечающего, в частности, за противодействие Тайваню и Японии. Издание отмечает, что на параде нумерация БПЛА была убрана или скрыта.

Ранее в октябре в Sina написали, что китайская гиперзвуковая ракета DF-17 на шаг опережает аналогичное вооружение США и России.

Внешне WZ-8 напоминает запускавшийся с американского стратегического бомбардировщика B-52H БПЛА D-21B, оснащавшийся прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), который США в марте 1971 года потеряли над Китаем. Представленный на параде экземпляр WZ-8, подобно D-21B, получил в верхней части фюзеляжа точки крепления и оказался лишен воздухозаборников.

В настоящее время Россия аналогами WZ-8, согласно открытым источникам, не располагает.

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