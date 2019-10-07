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07.10.2019
ТАСС

"Протон-М" с коммерческими спутниками вывезли на стартовый стол Байконура

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Запуск состоится 9 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" для вывода европейского спутника Eutelsat-5WB и американского аппарата MEV-1 на орбиту вывезена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Роскосмоса.

"Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки №200 космодрома", - говорится в нем.

После этого к ракете подвели башню обслуживания и подключили коммуникации. Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Им предстоит провести автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока, уточнили в Роскосмосе.

Изначально запуск ракеты с коммерческими спутниками был запланирован на 30 сентября, однако был отменен из-за дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Позже источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что перенос связан с неправильным подключением американского спутника в цепь с разгонным блоком.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что причиной изменения даты старта была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов. 27 сентября госкомиссия приняла решение перенести запуск на 13:17 мск 9 октября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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