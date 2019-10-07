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07.10.2019
Военное обозрение

МО Индии: Rafale и С-400 существенно расширят оперативные возможности войск

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Командование ВВС Индии в ходе конференции, посвящённой вопросам развития военно-воздушных сил страны, заявляет о том, что первые истребители Rafale французского производства начнут выполнять задачи в индийском небе не ранее мая 2020 года. Напомним, что Индия подписала контракт с французами на поставку 36 таких истребителей. Первоначально Нью-Дели получит четвёрку боевых самолётов.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе конференции было заявлено, что французские самолёты "Рафаль" и российские комплексы ПВО С-400 выведут уровень безопасности индийских границ на новый уровень.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх (Rajnath Singh):

Индийские пилоты будут проходить подготовку в специальном центре на истребителях Rafale, чтобы в мае 2020 года, когда эти самолеты достигнут индийского неба, пилоты были полностью подготовлены.

Командующий ВВС Индии отметил, что истребители Rafale и ЗРК С-400 существенно расширят оперативные возможности войск.

При этом добавлено, что Индия продолжает рассматривать вариант закупки 114 истребителей именно у французского производителя. Это заявление раскритиковали индийские военные эксперты. Так, по словам эксперта Ранджита Сингха (Ranjeet Singh), необходимо не сосредотачиваться на приобретении истребителей исключительно французского производства. По его словам, стоило бы вернуться в программу совместного создания с Россией истребителя пятого поколения FGFA (Су-57) и закупить для ВВС страны до 36 таких боевых машин. Тот же эксперт отмечает, что можно было бы пойти на переговоры с США по поводу возможного участия в программе F-35.

Видимо, эксперт забывает о том, что американцы не горят желанием продавать свои F-35 тем странам, которые уже успели приобрести российские комплексы С-400. Яркий пример – Турция и её исключение Вашингтоном из программы.

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Индия
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
F-35
FGFA
Rafale
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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