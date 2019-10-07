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07.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

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Ка-52
Ка-52.
Источник изображения: Алексей Михеев / РИА Новости

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.

Кадры маневров опубликовал телеканал "Звезда".

Экипажи "Аллигаторов" выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.



Сообщается, что время на поиск и уничтожение целей было ограничено. Такой навык летчикам необходим при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.

Ранее американский портал Business Insider сравнил российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач", отметив, что вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью.

Ка-52 "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Вооружен автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.



Ольга Никитина

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2А42
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Ка-52
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