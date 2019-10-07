США поблагодарили Черногорию за "борьбу" с Россией
Флаги Черногории и НАТО.
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Соединенные Штаты и Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году, завершают работу над крупнейшей двусторонней сделкой о поставках вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
"США рассчитывают на поставку тактических армейских транспортных средств нашему союзнику по НАТО на сумму $36 млн после того, как соглашение между странами будет окончательно заключено", - отметил он.
Помпео также высоко оценил сотрудничество с Черногорией в области разведки, благодаря которому "нам удалось разработать патч (средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении) против новейшего российского вредоносного ПО".
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