США поблагодарили Черногорию за "борьбу" с Россией

Соединенные Штаты и Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году, завершают работу над крупнейшей двусторонней сделкой о поставках вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

"США рассчитывают на поставку тактических армейских транспортных средств нашему союзнику по НАТО на сумму $36 млн после того, как соглашение между странами будет окончательно заключено", - отметил он.

Помпео также высоко оценил сотрудничество с Черногорией в области разведки, благодаря которому "нам удалось разработать патч (средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении) против новейшего российского вредоносного ПО".