Ледокол "Ленин" отмечает юбилей

Адмиралтейские верфи (входят в состав ОСК) и Центральный военно-морской музей (ЦВММ) открыли выставку, посвященную 60-летию ввода в строй первого в мире атомного ледокола "Ленин".

В ЦВММ представлены модель ледокола и экспонаты из музея Адмиралтейских верфей: эксклюзивные фотографии процесса строительства судна, кормовой флаг; альбом фотографий, которые экипаж сделал в экспедициях, и другие предметы, отражающие историю корабля. Экспозиция будет работать до конца января 2020 года.

Ледокол "Ленин" – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. В 1959 году передан Министерству морского флота СССР и прослужил 30 лет. За 26 арктических навигаций "Ленин" провел во льдах почти четыре тысячи судов и прошел 654 400 морских миль, что сопоставимо с тридцатью кругосветными плаваниями по экватору и в три с лишним раза превосходит расстояние от Земли до Луны.

Адмиралтейские верфи построили ледокол "Ленин" всего за три года (1956 – 1959), причем от его закладки до спуска на воду прошло менее полутора лет. Проектом руководили основатели советской ядерной энергетики академик Анатолий Александров и главный конструктор Игорь Африкантов.

Корпус ледокола высотой с пятиэтажный дом собрали из двухсот секций весом до 75 тонн каждая. В ходе строительства завод освоил ряд принципиально новых технологий. Силовая установка имела четыре барьера защиты от выхода радиации наружу.

В 1967 – 1970-х годах специалисты Адмиралтейских верфей участвовали в замене ядерной энергетической установки ледокола. В 1989 году судно вывели из эксплуатации, в настоящее время оно находится в Мурманске, в нем действует музей.