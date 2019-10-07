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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Израильские "убийцы танков" появились на вооружении индийской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индийские пехотинцы получили новое оружие, предназначенное для уничтожения наступающих вражеских танков на западном фронте с Пакистаном. Армия приняла на вооружение ограниченное количество противотанковых управляемых ракет "Спайк".

Новый вид вооружения призван удовлетворить неотложные оперативные потребности до тех пор, пока не будут готовы к вводу в эксплуатацию переносные "убийцы танков", разрабатываемые местным производителем DRDO.

Сообщается, что первая партия из 12 пусковых установок и 210 ракет прибыла в Индию около 10 дней назад в рамках чрезвычайных армейских закупок, осуществляемых в условиях обстановки повышенной напряженности с Пакистаном.

Армия приняла решение закупить первую партию управляемых ракет "Спайк", обладающих радиусом поражения до 4 километров, после атаки на учебный центр Джайш-э-Мухаммеда в Балакоте в Пакистане, отмечает Mignews.

Представители индийских вооруженных сил заявили, что в случае, если DRDO не успеет завершить разработку своего ПТУР до начала следующего года, армия планирует закупить еще одну партию "Спайков".

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Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Компании
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Проекты
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