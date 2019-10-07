"Слишком много шума": Американские АПЛ "Вирджиния" оказались с браком

В Соединенных Штатах разгорается скандал, связанный с возможным браком подводных лодок класса Virginia, который в состоянии значительно снизить боевую живучесть субмарины. Об этом сообщает издание Task & Purpose.

Источник изображения: https://twitter.com/JosephHDempsey

Критический дефект

Старший инженер Ари Лоуренс курировал на судостроительном заводе Huntington Ingalls в Вирджинии строительство для ВМС США АПЛ типа Virginia. С его слов, производитель при нанесении на подлодки стелс-покрытия фальсифицировал испытания и подделывал сертификаты. Когда он поднял этот вопрос, компания стала преследовать его.

Речь идет о звукопоглощающем внешнем покрытии, которое должно было приглушить звук, отражающийся от металлических корпусов субмарины, и сделать более трудным их обнаружение вражескими ПЛ.

Как утверждает Лоуренс, Huntington Ingalls никогда не имел надлежащей квалификации и сертификатов для использования TPAC – двухкомпонентного клеевого покрытия. В итоге соответствующие работы были выполнены некачественно, что привело к плачевным результатам. Во время выхода в море покрытие расслаивается, отдельные его куски болтаются, создавая слишком много шума. У ПЛ типа "Лос-Анжделес" наблюдается аналогичная дефрагментация, но она не приводит к столь негативному эффекту, так как каждая плитка отслаивается индивидуально.

Источник изображения: https://twitter.com/JosephHDempsey

Источник изображения: https://twitter.com/JosephHDempsey

Выживаемость под вопросом

Главным преимуществом подводной лодки является ее бесшумность. Это то, что позволяет ей приблизиться к берегу, чтобы доставить SEAL [ССО], отстреляться крылатыми ракетами или вести наблюдение […] Если вас обнаружат, то вы будете ограничены в возможностях защитить себя или быстро сбежать

- отмечает в связи с этим Брайан Кларк, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок и отставной подводник.

За то, что Лоуренс начал подымать взволновавший его вопрос, компания Huntington Ingalls стала преследовать его. Инженер был помечен как угроза безопасности, его мобильный телефон был конфискован на четыре недели, продвижение по службе было заблокировано, в характеристике появились плохие отзывы и он был переброшен на другой участок.

При этом выясняется, что ВМС США знали о проблеме еще в 2007 году. Однако субмарины продолжали сходить со стапелей. На субботу запланирована церемония крещения уже 19-й АПЛ типа "Вирджиния".

Это не единственная проблема, преследующая данный тип субмарин. В прошлом году были обнаружены дефектные сварные швы в более чем дюжине вертикальных пусковых труб, которые планировалось установить на более новых модификациях подлодок. В августе этого года компания-производитель BWX Technologies заявила, что ей, возможно, придется расторгнуть контракты на поставки ПУ для субмарин класса Columbia, которые планируется начать строить в октябре 2020 года.

Источник изображения: https://twitter.com/JosephHDempsey

Источник изображения: https://twitter.com/JosephHDempsey