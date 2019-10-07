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07.10.2019
ТАСС

СМИ: Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-10

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РН Long March-4
Ракета-носитель Long March-4 со спутником CBERS-4.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Ракета-носитель Long March 4C вывела спутник на орбиту

ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Китай запустил в субботу спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Gaofen-10. Об этом сообщила газета China Daily.

По ее данным, запуск состоялся в 02:51 утра по местному времени (21:51 мск в пятницу) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, север Китая). Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Long March 4C.

Установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее 1 м.

Сообщается, что Gaofen-10 будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью, при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Данный успешный запуск стал 314-м с использованием ракетоносителя Long March 4C.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
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