Войти
07.10.2019
ТАСС

Бюст Юрия Гагарина установили в планетарии в Аргентине

308
0
0
Источник изображения: © Елена Кондратьева/ТАСС

В церемонии открытия памятника принял участие космонавт Сергей Ревин

САН-ЛУИС (Аргентина), 5 октября. /ТАСС/. Бронзовый бюст Юрия Гагарина был установлен в пятницу в планетарии Университета Ла-Пунты, расположенном в провинции Сан-Луис, в честь 62-летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли. В церемонии открытия памятника принял участие российский космонавт Сергей Ревин и губернатор региона Альберто Родригес Саа.

"В апреле 1961 года мне было 11 лет, мир был совсем другим, была холодная война. Мы внимательно следили за космической гонкой, за тем, кто добьется наибольших успехов в этой сфере", - сказал Родригес Саа на открытии бюста.

"Когда взлетел "Восток-1", мы все об этом говорили, но поскольку новости в Сан-Луисе распространялись по радио, мы звали первого человека, побывавшего в космосе, Юрий ГагарИн, потом мы узнали что он ГагАрин", - поделился воспоминаниями губернатор.

После завершения официальной части Ревин встретился со школьниками и студентами из местных учебных заведений. Космонавт рассказал о своей работе на МКС и ответил на вопросы собравшихся. Больше всего аргентинских детей интересовали вопросы, касающиеся бытовых вопросов жизни в космосе и личные впечатления Ревина от полета.

Вернуть мечты о космосе

Как отметил россиянин в беседе с журналистами, современные дети редко спрашивают, как стать космонавтами. "Они не допускают мысли, что об этом можно мечтать", - считает Ревин. "Поэтому одна из наших задач, в первую очередь в России, состоит в том, чтобы побольше рассказывать о нашей профессии, чтобы ребята начинали уже мечтать", - добавил космонавт.

"Когда я учился в школе, в программе "Время" был каждый день небольшой репортаж с орбиты, и в голове откладывалось, что действительно можно полететь самому", - поделился Ревин. По его мнению, сегодня интерес у подрастающего поколения часто может появиться только после встреч с космонавтами. "Но объять весь необъятный мир невозможно", - сетовал он.

Установленный в планетарии бюст был передан провинции в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог Культур - Единый мир" при участии представительства Россотрудничества в Аргентине. Как рассказала глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, инициатива пригласить российского космонавта и установить памятник в местном планетарии принадлежала властям региона. Кроме того, представительство Россотрудничества помогло в организации фотовыставки о первом человеке в космосе, которая открыта для всех желающих в здании планетария.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Проекты
Военные учения
МКС
Похожие новости
27.12.2017
Карьера на обломках
26.12.2017
Экспедиционному аварийно-спасательному отряду ВМФ России исполнилось 25 лет
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
25.11.2014
Экспортная орбита
13.04.2011
Одним из важнейших направлений ВТС России с латиноамериканскими странами является создание лицензионных и сборочных производств
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании