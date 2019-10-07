Бюст Юрия Гагарина установили в планетарии в Аргентине

В церемонии открытия памятника принял участие космонавт Сергей Ревин

САН-ЛУИС (Аргентина), 5 октября. /ТАСС/. Бронзовый бюст Юрия Гагарина был установлен в пятницу в планетарии Университета Ла-Пунты, расположенном в провинции Сан-Луис, в честь 62-летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли. В церемонии открытия памятника принял участие российский космонавт Сергей Ревин и губернатор региона Альберто Родригес Саа.

"В апреле 1961 года мне было 11 лет, мир был совсем другим, была холодная война. Мы внимательно следили за космической гонкой, за тем, кто добьется наибольших успехов в этой сфере", - сказал Родригес Саа на открытии бюста.

"Когда взлетел "Восток-1", мы все об этом говорили, но поскольку новости в Сан-Луисе распространялись по радио, мы звали первого человека, побывавшего в космосе, Юрий ГагарИн, потом мы узнали что он ГагАрин", - поделился воспоминаниями губернатор.

После завершения официальной части Ревин встретился со школьниками и студентами из местных учебных заведений. Космонавт рассказал о своей работе на МКС и ответил на вопросы собравшихся. Больше всего аргентинских детей интересовали вопросы, касающиеся бытовых вопросов жизни в космосе и личные впечатления Ревина от полета.

Вернуть мечты о космосе

Как отметил россиянин в беседе с журналистами, современные дети редко спрашивают, как стать космонавтами. "Они не допускают мысли, что об этом можно мечтать", - считает Ревин. "Поэтому одна из наших задач, в первую очередь в России, состоит в том, чтобы побольше рассказывать о нашей профессии, чтобы ребята начинали уже мечтать", - добавил космонавт.

"Когда я учился в школе, в программе "Время" был каждый день небольшой репортаж с орбиты, и в голове откладывалось, что действительно можно полететь самому", - поделился Ревин. По его мнению, сегодня интерес у подрастающего поколения часто может появиться только после встреч с космонавтами. "Но объять весь необъятный мир невозможно", - сетовал он.

Установленный в планетарии бюст был передан провинции в дар международным благотворительным общественным фондом "Диалог Культур - Единый мир" при участии представительства Россотрудничества в Аргентине. Как рассказала глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, инициатива пригласить российского космонавта и установить памятник в местном планетарии принадлежала властям региона. Кроме того, представительство Россотрудничества помогло в организации фотовыставки о первом человеке в космосе, которая открыта для всех желающих в здании планетария.