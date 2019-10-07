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07.10.2019
Известия.ru

Астронавты NASA осуществят за три месяца 10 выходов в открытый космос

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Источник изображения: Фото: TASS/imago images/Rdiger Wlk

Астронавты NASA в течение ближайших трех месяцев осуществят в общей сложности 10 выходов в космос с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила организация на своем сайте в пятницу, 4 октября.

Руководитель программы полета МКС Кирк Ширман отметил, что во время первых пяти выходов астронавты установят новые литий-ионные батареи вместо водородно-никелевых.

"Еще пять выходов в космос отведены на то, чтобы осуществить ремонт установленного на поверхности станции альфа-магнитного спектрометра", — заявил он.

Ширман добавил, что данная операция станет уникальной, поскольку и процедура, и инструменты для ее проведения разрабатывались конкретно под этот ремонт.

Кроме того, 6 октября за бортом МКС впервые будет работать чисто женский экипаж — Кристина Кох и Эндрю Морган.

2 октября стало известно, что NASA ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС после весны 2020 года. В настоящее время американская сторона приобрела два места для астронавтов на "Союзах", запуск которых намечен на осень 2019 и весну 2020 года.

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